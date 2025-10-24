Chiara Ferragni al contrattacco | la reazione alle accuse di Fedez

L’imprenditrice digitale Chiara Ferragni rompe il silenzio su amore, carriera e cadute. Ecco come vuole rilanciare il suo impero dopo il PandoroGate. Chiara Ferragni torna a parlare. E lo fa senza filtri. In un’intervista esclusiva a Cosmopolitan Spagna, l’imprenditrice digitale più discussa d’Italia rompe il silenzio proprio mentre il libro di Fedez fa tremare i social. Tempismo perfetto o strategia? Lui la accusa apertamente. Dice che frequenta le persone sbagliate, che ha contribuito allo scandalo PandoroGate e che deve smettere di fingersi vittima. Lei, invece, replica con classe. Non si nasconde, ma non attacca. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Chiara Ferragni al contrattacco: la reazione alle accuse di Fedez

