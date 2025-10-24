Chi vincerà il Mondiale F1 2025? Frangione e Preti analizzano dopo Austin e verso il GP del Messico!

Chi vincerà il Mondiale Piloti F1 2025? Dopo il GP di Austin, Beatrice Frangione e Luca Preti analizzano lo stato di forma di Red Bull, Ferrari, Mercedes e McLaren, cercando di capire chi potrà giocarsi il titolo in questo finale di stagione infuocato. Il prossimo appuntamento è la gara di Città del Messico, un circuito unico con il celebre passaggio in mezzo alle tribune e tante insidie tecniche: altitudine, temperatura e affidabilità saranno fattori decisivi. Un finale di campionato pazzesco e imprevedibile, dove ogni punto può fare la differenza. Non perderti la nostra analisi completa, i pronostici e le curiosità sul GP del Messico F1 2025!. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Chi vincerà il Mondiale F1 2025? Frangione e Preti analizzano dopo Austin e verso il GP del Messico!

Altre letture consigliate

Verstappen: "Per vincere il mondiale bisogna fare tutto alla perfezione" Le sue parole prima del GP di Città del Messico - facebook.com Vai su Facebook

F1, GP Messico 2025. Il Mondiale più bello degli ultimi 15 anni si issa in quota. L’altura cambierà i valori? - Il Mondiale di F1 più intrigante degli ultimi tre lustri vivrà il quint’ultimo atto a Città del Messico, contesto particolare per il fatto di essere in ... Da oasport.it

F1, la volata per il titolo Mondiale tra Piastri, Norris e Verstappen: la situazione - Cinque weekend al termine di un Mondiale di F1 che, dopo la vittoria di Verstappen ad Austin è sempre più aperto. Si legge su sport.sky.it

Toto Wolff non vede Verstappen campione F1 2025: “Ho calcolato le sue probabilità, sono basse” - A 5 GP dalla fine Max ha recuperato 64 punti sull’australiano e pare favorito, ma non lo è per Toto Wolff che ha calcolato le ... Da fanpage.it