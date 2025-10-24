Chi sono Matteo Verga e papà Mario vincitori di Io Canto Family 2025

Dilei.it | 24 ott 2025

L’edizione 2025 di Io Canto Family ha regalato, come sempre, grandi emozioni grazie alle performance di genitori e figli che si sono esibiti sul palco per aggiudicarsi un premio importante e celebrare un legame unico, coronato dall’amore per la musica. Giovedì 23 ottobre, il talent condotto da Michelle Hunziker ha incoronato la coppia vincitrice: Matteo Verga e suo papà Mario. Chi sono Matteo e Mario Verga. Matteo e Mario Verga sono una coppia padre-figlio molto speciale. Arrivati sul palco di Io Canto Family, hanno colpito tutti per la loro intesa, la naturalezza e il modo in cui riescono a fondersi quando cantano insieme. 🔗 Leggi su Dilei.it

