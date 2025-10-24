Tadej Pogacar ha letteralmente dominato la stagione ciclistica che si è ufficialmente conclusa pochi giorni fa. Il fuoriclasse sloveno ha infatti trionfato al Tour de France (con annessi quattro successi di tappa in terra transalpina), si è laureato Campione del Mondo e d’Europa, si è imposto in tre Classiche Monumento (Giro delle Fiandre, Liegi-Bastogne-Liegi e Giro di Lombardia), per un totale di 20 vittorie: è indubbiamente il capitano della UAE Emirates il ciclista plurivincitore per eccellenza nel 2025. Tadej Pogacar domina in testa alla classifica precedendo di misura il francese Paul Magnier: il velocista della Soudal Quick-Step ha toccato quota 19 affermazioni, di cui ben 14 tra Slovacchia, Croazia e Cina nell’ultimo mese. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Chi sono i ciclisti più vincenti del 2025? Una sorpresa a tallonare Pogacar, il miglior italiano è un velocista