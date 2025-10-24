Chi si candida a Sindaco deve conoscere le cause di ineleggibilità

Arezzo, 24 ottobre 2025 –  «Chi si candida a Sindaco deve conoscere le cause di ineleggibilità. In ogni caso le dimissioni del dottor Tenti da legale Rappresentante del CCT, non eliminerebbero il problema». La nota di Francesco Lucacci. «Il dottor Tenti, che intende candidarsi ad Arezzo quale sindaco, parrebbe non conoscere i motivi di ineleggibilità legati al fatto che ricopre il ruolo di legale rappresentante della società che gestisce il Centro Chirurgico Toscano. Da anni l'articolo 60 comma 1 numero 9 del testo unico degli enti locali disciplina il caso per cui il dottor Tenti è ineleggibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

