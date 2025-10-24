Chi paga i danni dell' illegalità

Sapendo di averla fatta grossa, Sigfrido Ranucci nella mattinata di ieri aveva messo le mani avanti a modo suo, cioè gettando ombre senza documentare. Questa volta nel mirino è finita l'Autorità garante della privacy che, di lì a qualche ora, lo avrebbe condannato per una palese e grave scorrettezza professionale e deontologica fatta durante una puntata di Report: "Il Garante ha detto Ranucci collegato con i parlamentari europei del Pd sta per colpire Report per conto del governo". È una classica frase da metodo Ranucci, altro che "giornalismo d'inchiesta". Che il Garante, autorità per definizione indipendente, prenda ordini da chicchessia è infatti una mera e infamante congettura, è gettare fango addosso a qualcuno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

