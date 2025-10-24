Chi ha vinto Io Canto Family 2025? Il vincitore è la coppia formata da Matteo Verga e papà Mario

Chi è il vincitore Io Canto Family 2025? La seconda edizione del talent show condotto da Michelle Hunziker si è conclusa con il suo vincitore: la coppia formata da Matteo e papà Mario Verga che hanno battuto in finale Alice e papà Gianvito. Io Canto Family 2025 vincitore: il trionfo di Matteo Verga e papà Mario. Tante emozioni e colpi di scena nella finale di Io Canto Family 2025 di Michelle Hunziker che ha consacrato come vincitori della seconda edizione la coppia formata da Matteo e papà Mario Verga. Con il 63% dei voti padre e figlio hanno avuto la meglio sui favoriti alla vittoria finale Alice e papà Gianvito classificati al secondo posto con il 37% dei voti.

