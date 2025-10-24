Chi ha paura di Aisha Gaban?
(Adnkronos) – L'episodio di Dispatches andato in onda il 21 ottobre 2025 su Channel 4, intitolato Will AI Take My Job?, ha superato il consueto dibattito sull'automazione con un'azione di disturbo mirata. Il documentario, che ha attirato 564.000 spettatori, ha rivelato solo nelle battute finali che la sua conduttrice, la giornalista Aisha Gaban, era interamente . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Chi ha paura di Aisha Gaban? - La conduttrice AI di Channel 4 è il volto della crisi occupazionale che minaccia 8 milioni di posti nel solo Regno Unito. Lo riporta msn.com