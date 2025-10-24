Chi era Piersanti Mattarella erede di Aldo Moro ed ex presidente della Sicilia

A più di 45 anni di distanza dal suo omicidio, la figura di Piersanti Mattarella è tornata di strettissima attualità con l' arresto odierno di Filippo Piritore. Il fratello del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, era a capo della Regione Sicilia quando venne assassinato il 6 gennaio 1980, a Palermo, da sicari rimasti senza nome. Era considerato, nel mondo politico, l'erede di Aldo Moro. L'omicidio avvenne in via della Libertà e il killer non fu mai identificato: quello che si sa è che sparò con una pistola e poi fuggì, salendo su una Fiat 127 dove lo aspettava un complice, anche lui rimasto senza nome. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Chi era Piersanti Mattarella, erede di Aldo Moro ed ex presidente della Sicilia

