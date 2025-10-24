Chi è Roberto Vaccarella il nuovo amore di Maria Elena Boschi dopo l’addio a Giulio Berruti

Roberto Vaccarella è il nuovo amore di Maria Elena Boschi, arrivato dopo l’addio a Giulio Berruti. L’attore e la politica sono stati legati per diversi anni: una relazione importante, terminata dopo che i due avevano parlato di matrimonio e figli. Chi è Roberto Vaccarella, nuovo amore di Maria Elena Boschi. Secondo quanto riportato da Dagospia, Maria Elena Boschi dopo la fine del legame con Giulio Berruti avrebbe iniziato a frequentare un’altra persona. Lui è Roberto Vaccarella, di professione avvocato. La coppia è stata paparazzata durante una breve vacanza a Capalbio, dove il legale possiede una villa. 🔗 Leggi su Dilei.it

