Chi è Roberto Vaccarella il nuovo amore di Maria Elena Boschi dopo l’addio a Giulio Berruti
Roberto Vaccarella è il nuovo amore di Maria Elena Boschi, arrivato dopo l’addio a Giulio Berruti. L’attore e la politica sono stati legati per diversi anni: una relazione importante, terminata dopo che i due avevano parlato di matrimonio e figli. Chi è Roberto Vaccarella, nuovo amore di Maria Elena Boschi. Secondo quanto riportato da Dagospia, Maria Elena Boschi dopo la fine del legame con Giulio Berruti avrebbe iniziato a frequentare un’altra persona. Lui è Roberto Vaccarella, di professione avvocato. La coppia è stata paparazzata durante una breve vacanza a Capalbio, dove il legale possiede una villa. 🔗 Leggi su Dilei.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
“Purtroppo sì, ci siamo lasciati.” Maria Elena Boschi conferma la fine della storia con Giulio Berruti. La rottura risalirebbe a circa un mese fa. Nel frattempo, avrebbe già voltato pagina: da qualche settimana starebbe frequentando l’avvocato Roberto Vaccarella. - facebook.com Vai su Facebook
Dopo le indiscrezioni di Dagospia, la conferma dell'ex ministra a Chi. Secondo il settimanale lei frequenterebbe Roberto Vaccarella - X Vai su X
Chi è Roberto Vaccarella, il nuovo amore di Maria Elena Boschi dopo l’addio a Giulio Berruti - Roberto Vaccarella è il nuovo amore di Maria Elena Boschi, arrivato dopo l’addio a Giulio Berruti. Come scrive dilei.it
Maria Elena Boschi, Roberto Vaccarella è il nuovo fidanzato? Le vacanze insieme a Capalbio e la fine della storia con Giulio Berruti - Archiviata la storia d'amore con Giulio Berruti, Maria Elena Boschi sembra aver voltato pagina. Si legge su msn.com
Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sono lasciati, spunta un nuovo flirt per l’ex ministra: ecco chi è Roberto Vaccarella - Dopo la notizia della rottura con Giulio Berruti, ci sono rumors su un possibile nuovo compagno dell'ex ministra per le Riforme ... Si legge su msn.com