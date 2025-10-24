Chi è l' ultrà sospettato di aver ucciso l’autista del pullman

Lo scorso 19 ottobre, un pullman con la tifoseria della squadra di Pistoia è stato preso d’assalto da un gruppo di ultras del Basket Rieti. L’aggressione ha avuto conseguenze tragiche: Raffaele Marianella, autista ausiliario del mezzo, è stato colpito in pieno volto da una pietra appuntita, riportando ferite fatali. Come riportato dal Corriere della Sera, il lancio mortale sarebbe stato compiuto da Kevin Pellecchia, ventenne ultras di Rieti, identificato come principale sospettato dell’omicidio. I sospetti concentrati su Pellecchia. Le indagini della procura, coordinate dal procuratore capo Paolo Auriemma e dal sostituto Lorenzo Francia, avrebbero evidenziato il ruolo centrale di Pellecchia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

