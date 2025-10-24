Chi è la moglie di Domenico Centamore Melinda | L’unica che ha creduto in me da sempre

Domenico Centamore è sposato con la moglie Melinda da oltre 30 anni e che la coppia ha due figli. In una passata intervista, l’attore si era lasciato andare a commoventi ringraziamenti proprio nei confronti della sua famiglia. Domenico Centamore è una persona riservata e tiene lontano dai riflettori la sua vita privata. Sui social l’attore non condivide mai contenuti privati anche se in un’intervista ha ringraziato la moglie per essergli stata sempre accanto: “Mi è stata vicina sempre. Trent’anni che stiamo insieme, abbiamo vissuto gioie e dolori di questo successo. Lei mi è stata sempre accanto al sogno di diventare attore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

