Chi è Katia Ancelotti | età marito figli lavoro Instagram

Katia Ancelotti è noto per essere la prima figlia di Carlo Ancelotti, il celebre allenatore. La donna è conosciuta anche nel mondo del calcio, sebbene abbia una carriera ben diversa da quella del padre. Infatti, come vedremo, lavora in altri settori. A ottobre 2025 si fa notare con la sua nuova intervista legata a Carlo, dove parla del loro rapporto e anche di qualche divergenza. Ma vediamo prima chi è e tutto quello che c’è da sapere. Katia Ancelotti, chi è la figlia di Carlo: età, marito, figli, lavoro, Instagram. Leggi anche: Paul Baccaglini chi era: età, origini, lavoro, famiglia, fidanzata, Instagram. 🔗 Leggi su Latuafonte.com