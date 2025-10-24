Chi è Kathryn Bigelow la regista che ha riscritto l’incubo nucleare | Il nostro mondo è combustibile e nessuno ne parla

Kathryn Bigelow ha passato la sua infanzia nascosta sotto un banco di scuola. Era la California dei primi anni Sessanta, in piena guerra fredda, e le esercitazioni duck and cover insegnavano ai bambini come proteggersi da un attacco nucleare. Decenni dopo, quella stessa ragazzina spaventata è diventata la prima donna a vincere l’Oscar per la miglior regia con The Hurt Locker, e ora torna a confrontarsi con quell’incubo sepolto nella memoria collettiva. Il suo nuovo film, A House of Dynamite, disponibile su Netflix, è una risposta tardiva a quelle domande infantili mai risolte. La pellicola, infatti, racconta la storia di un missile nucleare lanciato contro una città americana e delle conseguenze che ne derivano. 🔗 Leggi su Cultweb.it

