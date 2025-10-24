Chi è Filippo Piritore una carriera nella polizia di Stato | accusato di depistaggio nell' omicidio Mattarella
Filippo Piritore, 75 anni, di Agrigento, posto ai domiciliari con l’accusa di depistaggio nell’inchiesta per l’omicidio del presidente della Regione siciliana Piersanti Mattarella, ha percorso tutta la sua carriera professionale nella polizia di Stato terminando come prefetto di Isernia prima di andare in pensione. E’ entrato nell’amministrazione dell’Interno a fine anni '70 lavorando. 🔗 Leggi su Feedpress.me
