Chi è Filippo Piritore una carriera nella polizia di Stato | accusato di depistaggio nell' omicidio Mattarella

Feedpress.me | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Filippo Piritore, 75 anni, di Agrigento, posto ai domiciliari con l’accusa di depistaggio nell’inchiesta per l’omicidio del presidente della Regione siciliana Piersanti Mattarella, ha percorso tutta la sua carriera professionale nella polizia di Stato terminando come prefetto di Isernia prima di andare in pensione. E’ entrato nell’amministrazione dell’Interno a fine anni '70 lavorando. 🔗 Leggi su Feedpress.me

chi 232 filippo piritore una carriera nella polizia di stato accusato di depistaggio nell omicidio mattarella

© Feedpress.me - Chi è Filippo Piritore, una carriera nella polizia di Stato: accusato di depistaggio nell'omicidio Mattarella

Argomenti simili trattati di recente

232 filippo piritore carrieraOmicidio Mattarella: Piritore, una carriera nella polizia di Stato - Filippo Piritore, 75 anni, di Agrigento, posto ai domiciliari con l'accusa di depistaggio nell'inchiesta per l'omicidio del presidente della Regione siciliana Piersanti Mattarella, ha percorso tutta ... ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: 232 Filippo Piritore Carriera