Chi è Filippo Piritore l’ex prefetto accusato di aver insabbiato le indagini per la morte di Piersanti Mattarella

Cultweb.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Settantacinque anni, originario di Agrigento, una carriera brillante nelle forze dell’ordine culminata con l’incarico di prefetto: Filippo Piritore rappresentava l’immagine del servitore dello Stato. Oggi, a distanza di oltre quattro decenni dall’omicidio di Piersanti Mattarella, il suo nome è al centro di un’accusa gravissima: depistaggio nelle indagini su uno dei delitti più oscuri della storia repubblicana italiana. L’accusa che pesa sull’ex prefetto riguarda la sparizione di una prova fondamentale: il guanto lasciato dal killer sull’auto utilizzata per l’agguato al presidente della Regione siciliana, ucciso il 6 gennaio 1980 a Palermo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

