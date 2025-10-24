Chi è Filippo Piritore l’ex prefetto accusato di aver insabbiato le indagini per la morte di Piersanti Mattarella
Settantacinque anni, originario di Agrigento, una carriera brillante nelle forze dell’ordine culminata con l’incarico di prefetto: Filippo Piritore rappresentava l’immagine del servitore dello Stato. Oggi, a distanza di oltre quattro decenni dall’omicidio di Piersanti Mattarella, il suo nome è al centro di un’accusa gravissima: depistaggio nelle indagini su uno dei delitti più oscuri della storia repubblicana italiana. L’accusa che pesa sull’ex prefetto riguarda la sparizione di una prova fondamentale: il guanto lasciato dal killer sull’auto utilizzata per l’agguato al presidente della Regione siciliana, ucciso il 6 gennaio 1980 a Palermo. 🔗 Leggi su Cultweb.it
