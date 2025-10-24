Chi è don Antonio Loffredo il sacerdote che ha ispirato la serie Noi del Rione Sanità | Mio padre mi voleva imprenditore E in fondo lo sono diventato ma rispondendo a un altro capo | Dio
La fiction parla della storia sua e dei ragazzi con cui ha cambiato volto al quartiere nel centro di Napoli, che era diventato luogo di malavita e che oggi è una meta turistica. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Don Antonio Loffredo è il parroco che ha realizzato il “Miracolo del Rione Sanità”, fondando nel 2006 una cooperativa sociale con l’obiettivo di dare una concreta opportunità di lavoro agli abitanti del quartiere (in particolare ai giovani) nel campo dell’arte, dell - facebook.com Vai su Facebook
