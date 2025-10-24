Chi è Bruno Contrada e perché il suo nome è tornato nell' indagine su Piersanti Mattarella

Palermo, 24 ottobre 2025 – Spunta anche il nome dell'ex 007 Bruno Contrada nell'inchiesta che ha portato all' arresto dell'ex prefetto Filippo Piritore, accusato di avere depistato le indagini sull' omicidio di Piersanti Mattarella. L'ex numero due del Sisde, oggi 94enne, figura infatti nelle carte della Procura di Palermo che sta cercando di far luce sul delitto dell'ex presidente della Regione siciliana, avvenuto il 6 gennaio 1980. Prima capo della Squadra mobile del capoluogo siciliano e poi della sezione siciliana della Criminalpol, Contrada indagò sul delitto e sarebbe in qualche modo collegato alla sparizione del guanto dimenticato dal killer e rinvenuto all'interno dell'auto usata per la fuga. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

