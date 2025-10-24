Chi è Angelina Melnikova la ginnasta russa neutrale campionessa del mondo dopo la candidatura con Putin

Campionessa indipendente o favorita dello zar? Di sicuro stella brillantissima sul gradino più alto del podio a Giacarta. Regina russa. Angelina Melnikova ha fatto un trionfale ritorno sulla scena internazionale, dopo tre anni di assenza, vincendo la medaglia d'oro nell'all around e nel volteggio ai mondiali di ginnastica artistica in corso in Indonesia (più un argento alle parallele asimmetriche). epa12469901 Angelina Melnikova of Russia performs in the Women's Balance Beam at the FIG Artistic Gymnastics World Championships 2025 in Jakarta, Indonesia, 21 October 2025. EPAMAST IRHAM Melnikova, 25 anni, originaria di Voronez – un milione di abitanti in una delle principali regioni agricole del Paese, al confine occidentale con l’Ucraina – ha ottenuto il pass perché “atleta neutrale”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Chi è Angelina Melnikova, la ginnasta russa “neutrale” campionessa del mondo dopo la candidatura con Putin

