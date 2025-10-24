Chevalier sta vivendo al Psg gli stessi drammi di Donnarumma | alcuni non lo considerano all’altezza

Lucas Chevalier non ha ancora soddisfatto tutti i tifosi del Psg e la stampa si è spesso divisa nei giudizi su di lui, che non lo considerano all’altezza di Gigio Donnarumma. La prima stagione al Psg di Chevalier, il sostituto di Donnarumma. Le Parisien scrive: «Per quattro anni Gigio Donnarumma è stato massacrato. Quando sei un portiere del Psg, devi imparare a convivere con le critiche». Questo lo sguardo critico che Luis Enrique ha sottolineato lunedì 20 ottobre, alla vigilia della partita di Champions League contro il Leverkusen, quando gli è stato chiesto dell’inizio di Lucas Chevalier. Le sue parole dicono tutto di una verità indiscutibile: siamo giudicati a Parigi con più severità che altrove. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Chevalier sta vivendo al Psg gli stessi “drammi” di Donnarumma: alcuni non lo considerano all’altezza

