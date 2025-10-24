Chelsea-Sunderland sabato 25 ottobre 2025 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici
Dopo aver battuto il Nottingham Forest in campionato subito dopo al sosta, proseguendo sullo slancio dei successi su Benfica e Liverpool, il Chelsea ha rifilato un 5-1 all’Ajax in Champions e ovviamente non vuole fermarsi davanti a un Sunderland che pure ha ripreso bene dopo la pausa per le nazionali battendo 2-0 il Wolverhampton. In . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche questi approfondimenti
Lalao androany (18 Octobre 2025) PREMIER LEAGUE ?Nottingham Chelsea ? Brighton Newcastle ? Burnley Leeds United ? Crystal Palace Bournemouth ? Manchester City Everton ? Sunderland Wolverhampton ?Fulham Arsenal __ - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Chelsea vs Sunderland – 25 Ottobre 2025 - Il confronto tra Chelsea e Sunderland, valido per la Premier League, si giocherà il 25 Ottobre 2025 alle 16:00 allo Stamford Bridge. Scrive news-sports.it
Pronostico Chelsea-Sunderland 25 Ottobre 2025: 9ª Giornata di Premier League - Sunderland, sfida cruciale del 25 ottobre 2025 a Stamford Bridge: scopri l'analisi dettagliata, le quote e il pronostico di questa partita di Premier League che promette scintille, tra influen ... bottadiculo.it scrive