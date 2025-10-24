Chelsea-Sunderland sabato 25 ottobre 2025 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici

Dopo aver battuto il Nottingham Forest in campionato subito dopo al sosta, proseguendo sullo slancio dei successi su Benfica e Liverpool, il Chelsea ha rifilato un 5-1 all’Ajax in Champions e ovviamente non vuole fermarsi davanti a un Sunderland che pure ha ripreso bene dopo la pausa per le nazionali battendo 2-0 il Wolverhampton. In . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

chelsea sunderland sabato 25 ottobre 2025 ore 16 00 formazioni quote pronostici

Chelsea-Sunderland (sabato 25 ottobre 2025 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici

