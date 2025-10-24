Chelsea–Sunderland | preview stato di forma e chiavi tattiche
Calcio d’inizio: sabato 25 ottobre 2025, ore 16:00 italiane, Stamford Bridge (Londra) Giornata: Premier League – Gameweek 9 Il momento delle squadre. Chelsea arriva alla sfida con fiducia: le ultime uscite hanno mostrato maggiore continuità sia nella produzione offensiva sia nella gestione delle transizioni, con una fase di non possesso più compatta e aggressiva nella riaggressione immediata. Sunderland sta vivendo un avvio di stagione sopra le attese. Organizzato, corto tra i reparti e molto attento sulle palle inattive, ha costruito risultati importanti grazie alla solidità difensiva e alla capacità di colpire in ripartenza. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Lalao androany (18 Octobre 2025) PREMIER LEAGUE ?Nottingham Chelsea ? Brighton Newcastle ? Burnley Leeds United ? Crystal Palace Bournemouth ? Manchester City Everton ? Sunderland Wolverhampton ?Fulham Arsenal __ - facebook.com Vai su Facebook
Stato di forma: Inter in vetta, sul podio si rivede il Milan! Cosa succede all'Udinese? - In questo focus vi proponiamo la classifica in base ai punti conquistati dai club del massimo campionato italiano nelle ultime cinque partite ... Si legge su tuttomercatoweb.com
Beukema: “Mai stato così in forma come con Conte. Il solo De Bruyne ti spinge a dare di più” - : “Con tutti questi campioni intorno a me, poi, è facile trovarsi bene fin da subito. Segnala msn.com