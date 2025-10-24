Chelsea-Sunderland | formazioni statistiche e anteprima
2025-10-24 13:16:00 Breaking news: Anteprima di Chelsea-Sunderland. Enzo Maresca deve valutare se domani scatenare i suoi formidabili teenager al Sunderland. Una giovane squadra del Chelsea ha battuto l’Ajax 5-1 in Champions League a metà settimana con Marc Guiu, 19 anni, Estevao Willian, 18 e Tyrique George, 19, tutti a referto. La natura unilaterale della partita contro gli Amsterdammers in 10 uomini ha anche permesso a Maresca di fare del diciassettenne Reggie Walsh il giocatore più giovane a giocare per il club nella competizione europea per club d’élite. Intervenendo oggi, Maresca ha detto: “Ho detto dopo il Ajax È stata una serata speciale, speciale per la società e per i tifosi con tanti giovani giocatori. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Argomenti simili trattati di recente
Primo gol di Marc $Guiu in $ChampionsLeague col $Chelsea. In estate è stato solo un mese in prestito al Sunderland prima di essere richiamato per l’infortunio di Delap e la cessione di Jackson - X Vai su X
Lalao androany (18 Octobre 2025) PREMIER LEAGUE ?Nottingham Chelsea ? Brighton Newcastle ? Burnley Leeds United ? Crystal Palace Bournemouth ? Manchester City Everton ? Sunderland Wolverhampton ?Fulham Arsenal __ - facebook.com Vai su Facebook
Chelsea – Ajax: ecco le formazioni ufficiali - Ajax: ecco le formazioni ufficiali e dove seguire la sfida valida per la terza giornata di Champions League ... Secondo generationsport.it