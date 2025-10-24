Che tempo che fa Fazio | In Rai siamo stati puniti sul Nove un successo impensabile

(Adnkronos) – "Dopo Rai1 siamo stati puniti e messi su Rai2, poi puniti e messi ancora su Rai3 e poi per fortuna accolti sul Nove". A dirlo è Fabio Fazio, sul palco del Festival dello Spettacolo di Tv Sorrisi e Canzoni a Milano, ripercorrendo assieme a Luciana Littizzetto e al direttore di Tv Sorrisi e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche questi approfondimenti

Fabio Fazio parla della Tv di un tempo, siete d'accordo? #FabioFazio #tv #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook

#Fazio non si lascia scappare #Iacchetti, "arruolato" a Che tempo che fa #ctcf #gaza #israele - X Vai su X

Che tempo che fa, Fazio: "In Rai siamo stati puniti, sul Nove un successo impensabile" - "Dopo Rai1 siamo stati puniti e messi su Rai2, poi puniti e messi ancora su Rai3 e poi per fortuna accolti sul Nove". Segnala msn.com

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto ricevono il Telegatto per Che tempo che fa: «In Rai siamo stati puniti» - «Dopo Rai1 siamo stati puniti e messi su Rai2, poi puniti e messi ancora su Rai3 e poi per fortuna accolti sul Nove». msn.com scrive

Che Tempo Che Fa, da Fazio Annalisa e la cantante simbolo della Rai (dopo Mara Venier): le anticipazioni e gli ospiti - Le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata del talk del Nove: Fabio Fazio soffia Milly Carlucci alla Rai e arruola la cantante più amata d'Italia. Segnala libero.it