Che fine ha fatto il Piano casa del governo? Tito Boeri | Meloni bocciata sul caro-affitti ora torniamo a costruire case popolari – L’intervista

Non c’è alcuna traccia del «Piano casa» annunciato nei mesi scorsi da Giorgia Meloni nella manovra da 18,7 miliardi approvata dal governo e ora al vaglio del Parlamento. A fine agosto, dal palco del Meeting di Rimini, la premier ha promesso l’approvazione di una strategia per agevolare l’acquisto di un’abitazione da parte delle giovani coppie, «perché senza una casa è molto più difficile costruire una famiglia». Eppure, di quel piano non si è più saputo nulla e chi si aspettava di scoprire qualche novità con la legge di bilancio per il 2026 è rimasto deluso. «La ragione per cui il piano casa non viene presentato è duplice: mancanza di idee e mancanza di risorse», spiega in questa intervista a Open l’economista Tito Boeri, direttore della rivista eco, il cui ultimo numero — intitolato La casa è diventata un miraggio e già disponibile in edicola — è dedicato proprio alla questione abitativa. 🔗 Leggi su Open.online

