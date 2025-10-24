ChatGPT verso un cambio della sua modalità vocale con interazioni più semplici
ChatGPT è al lavoro su alcune interessanti novità per migliorare l'esperienza di utilizzo dei suoi utenti. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Altre letture consigliate
“Nessuna chiusura verso l’intelligenza artificiale a scuola ma al centro di tutto deve esserci la persona, perché è la persona che fa la differenza, non una macchina. Strumenti complessi come ChatGpt vanno governati lasciando agli insegnanti la libertà di sceg - facebook.com Vai su Facebook
Meta continua il suo assalto all’AI di Apple: Ke Yang, da poco a capo del progetto Siri-ChatGPT, passa a Menlo Park. È l’ultimo di una lunga serie di ricercatori di Cupertino che migrano verso i competitor. #Meta #Apple #AI - X Vai su X
ChatGPT dice addio a WhatsApp: ecco cosa cambia - La decisione di Meta di vietare l’uso delle API Business di WhatsApp ai chatbot basati sull’IA segna la fine di un’epoca per milioni di utenti. Lo riporta tecnoandroid.it
ChatGpt su WhatsApp cessazione servizio gennaio 2026 cosa cambia per gli utenti italiani - modifica delle politiche di WhatsApp e impatto su chatgptDal 15 gennaio 2026, l'accesso diretto a ChatGPT su WhatsApp non sarà più possibile a causa d ... Come scrive assodigitale.it
ChatGPT dice addio a WhatsApp: cosa cambia per gli utenti e quando - A causa di nuove policy di WhatsApp, ChatGPT interromperà il servizio sulla piattaforma dal 15 gennaio 2026: OpenAI spiega come mantenere le chat e passare all'app ufficiale. msn.com scrive