Per i 75 anni dei mitici Peanuts di Charles M. Schulz, arriva a Lucca il musical cult “Sei un brav’uomo, Charlie Brown”, tratto dal celebre spettacolo di Broadway firmato da Clark Gesner, con nuovi arrangiamenti di Andrew Lippa e la traduzione e l’adattamento del libretto di Michael Anzalone. Una nuova produzione del Teatro del Giglio Giacomo Puccini in collaborazione con Lucca Comics & Games e Il Rossetti - Teatro Stabile del Friuli-Venezia Giulia, con Tma Productions (partner collaborativo) e con il sostegno di Fosber, azienda metalmeccanica leader mondiale nella produzione di impianti per cartone ondulato, che conferma il proprio impegno come mecenate dell’arte e della cultura. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Charlie Brown al Giglio. E l’industria è mecenate

