Champions League Juve gli ottavi diretti sono già un miraggio | tutte le proiezioni e i calcoli per centrare la qualificazione ai playoff

24 ott 2025

Juve Champions League, solo due punti nelle prime tre gare della League Phase: playoff al 79% ma servono 3 vittorie, il calendario aiuta?. Un avvio da incubo, una classifica che piange e un futuro europeo appeso a un filo sottilissimo. La  Juventus  esce dalla trasferta di Madrid con zero punti e una certezza amara: la strada per la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League è ormai compromessa.  Sono solo due i punti raccolti dai bianconeri nelle prime tre partite, un bottino magrissimo che eguaglia i peggiori avvii europei della storia recente del club e che  racconta di una squadra che, per ora, vive più di intenzioni che di risultati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

