Champions League Juve gli ottavi diretti sono già un miraggio | tutte le proiezioni e i calcoli per centrare la qualificazione ai playoff
Juve Champions League, solo due punti nelle prime tre gare della League Phase: playoff al 79% ma servono 3 vittorie, il calendario aiuta?. Un avvio da incubo, una classifica che piange e un futuro europeo appeso a un filo sottilissimo. La Juventus esce dalla trasferta di Madrid con zero punti e una certezza amara: la strada per la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League è ormai compromessa. Sono solo due i punti raccolti dai bianconeri nelle prime tre partite, un bottino magrissimo che eguaglia i peggiori avvii europei della storia recente del club e che racconta di una squadra che, per ora, vive più di intenzioni che di risultati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
La Juventus perde in Champions League contro il Real Madrid 1-0 - facebook.com Vai su Facebook
Champions League, 3ª giornata Il Real Madrid batte la Juventus 1-0 https://iltorinese.it/2025/10/23/champions-league-3a-giornata-il-real-madrid-batte-la-juventus-1-0/… - X Vai su X
Juve, gli ottavi diretti un miraggio: le proiezioni e i calcoli per la qualificazione ai playoff - La squadra di Tudor giocherà 3 dei prossimi 5 incontri tra le mura dello Stadium. Secondo msn.com
Pagina 2 | Juve, gli ottavi diretti un miraggio: le proiezioni e i calcoli per la qualificazione ai playoff - La squadra di Tudor giocherà 3 dei prossimi 5 incontri tra le mura dello Stadium. Lo riporta tuttosport.com
Champions, per bookie l'Inter vede top-8, quote in salita per Napoli, Juventus e Atalanta - Solo l'Inter vede vicino il traguardo degli ottavi di finale in Champions League. Si legge su affaritaliani.it