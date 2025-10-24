Champions League Juve gli ottavi diretti sono già un miraggio | tutte le proiezioni e i calcoli per centrare la qualificazione ai playoff

Juve Champions League, solo due punti nelle prime tre gare della League Phase: playoff al 79% ma servono 3 vittorie, il calendario aiuta?. Un avvio da incubo, una classifica che piange e un futuro europeo appeso a un filo sottilissimo. La Juventus esce dalla trasferta di Madrid con zero punti e una certezza amara: la strada per la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League è ormai compromessa. Sono solo due i punti raccolti dai bianconeri nelle prime tre partite, un bottino magrissimo che eguaglia i peggiori avvii europei della storia recente del club e che racconta di una squadra che, per ora, vive più di intenzioni che di risultati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

