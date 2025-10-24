Cgil | allarme e protesta | Salari bassi e precariato

L'appuntamento è a Roma domani in piazza della Repubblica alle 13.30 per dire "basta all'economia di guerra": la Cgil scende in campo a sostegno dei lavoratori italiani e in opposizione alla legge di bilancio 2026 approvata dal Governo proprio pochi giorni fa. Anche la Camera del lavoro di Forlì-Cesena parteciperà attivamente al corteo nella Capitale, per dire non solo un "no" al riarmo, ma per presentare diverse proposte che riguardano aumenti salariali, redistribuzione della ricchezza, rinnovo dei contratti precari, tutela della salute pubblica e contrasto all'inflazione. "Siamo già a 500 adesioni per il nostro territorio – spiega Maria Giorgini, segretaria della Cgil Forlì-Cesena – e puntiamo ad aumentare il numero.

