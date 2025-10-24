Cestha un centro d’eccellenza in Italia per le tartarughe marine
Sulla costa adriatica Cestha costituisce certamente un centro all’avanguardia per il recupero di tartarughe marine. Posizionato a Marina di Ravenna è uno dei più grandi d’Italia e d’Europa che si dedica al soccorso ed al recupero delle tartarughe Caretta caretta, le più comuni nel mediterraneo, utilizzando anche nuove tecnologie per effettuare terapie supplementari per la cura e la riabilitazione di questi rettili marini. A fine estate, su un tratto di spiaggia di Punta Marina di Ravenna, i biologi del centro Cestha hanno coordinato le operazioni di assistenza e di rilascio in mare di 51 tartarughine nate dalla schiusa di 98 uova depositate a fine Giugno. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
