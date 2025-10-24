Cesena volti nuovi in attacco Olivieri e Diao scalpitano

Il Sudtirol è una squadra che in casa non ha mezze misure: 2 successi, 2 vittorie e nessun pareggio finora al ‘Druso’. Il prossimo avversario dei bianconeri, sempre a domicilio, è anche una formazione che segna con regolarità, 7 delle 12 reti le ha siglate di fronte ai propri tifosi, ma incassa altrettanto regolarmente, 6 i gol al passivo e mai la porta è rimasta inviolata. L’ex Fabrizio Castori schiera i suoi con il medesimo 3-5-2 adottato dai bianconeri e ha nella fisicità e nelle immediate verticalizzazioni le armi migliori. Tutti numeri ed elementi che Michele Mignani avrà già preso e analizzato per scegliere le adeguate contromisure. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cesena, volti nuovi in attacco. Olivieri e Diao scalpitano

Contenuti che potrebbero interessarti

I MILLE VOLTI DELLA ZUCCA Sabato 25 ottobre ti aspettiamo al Mercato di Campagna Amica Forlì Cesena per un evento speciale dedicato alla regina dell’autunno: la zucca! Dalle 9:30 alle 12:00 Mercato di Campagna Amica – Viale dell’Appenni - facebook.com Vai su Facebook

Cesena, volti nuovi in attacco. Olivieri e Diao scalpitano - Il Sudtirol è una squadra che in casa non ha mezze misure: 2 successi, 2 vittorie e nessun pareggio finora al ‘Druso’. Riporta ilrestodelcarlino.it

Cesena, Blesa, Zaro e Ciervo: ecco tre nuovi intoccabili - C’è chi non ha ancora saltato una partita ma anche chi non ha ancora giocato una partita. Da corriereromagna.it

Cesena, volti nuovi e primo gol al Manuzzi. L’amichevole con la ’Jufa’ finisce 1-1 - In attesa di novità soprattutto da Palermo per Klinsmann che comunque è ancora in campo. ilrestodelcarlino.it scrive