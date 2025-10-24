cesena in attacco olivieri e diao scalpitano

Il Sudtirol è una squadra che in casa non ha mezze misure: 2 successi, 2 vittorie e nessun pareggio finora al ’ Druso ’. Il prossimo avversario dei bianconeri, sempre a domicilio, è anche una formazione che segna con regolarità, 7 delle 12 reti le ha siglate di fronte ai propri tifosi, ma incassa altrettanto regolarmente, 6 i gol al passivo e mai la porta è rimasta inviolata. L’ex Fabrizio Castori schiera i suoi con il medesimo 3-5-2 adottato dai bianconeri e ha nella fisicità e nelle immediate verticalizzazioni le armi migliori. Tutti numeri ed elementi che Michele Mignani avrà già preso e analizzato per scegliere le adeguate contromisure. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

