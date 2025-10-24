Cesena In attacco Olivieri e Diao scalpitano
Il Sudtirol è una squadra che in casa non ha mezze misure: 2 successi, 2 vittorie e nessun pareggio finora al ’ Druso ’. Il prossimo avversario dei bianconeri, sempre a domicilio, è anche una formazione che segna con regolarità, 7 delle 12 reti le ha siglate di fronte ai propri tifosi, ma incassa altrettanto regolarmente, 6 i gol al passivo e mai la porta è rimasta inviolata. L’ex Fabrizio Castori schiera i suoi con il medesimo 3-5-2 adottato dai bianconeri e ha nella fisicità e nelle immediate verticalizzazioni le armi migliori. Tutti numeri ed elementi che Michele Mignani avrà già preso e analizzato per scegliere le adeguate contromisure. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il Cesena non recupera Bisoli e rischia di perdere anche Olivieri per il Picco - X Vai su X
Cesena, Bisoli e Magni non recuperano e si è fermato anche Olivieri - facebook.com Vai su Facebook
Cesena In attacco Olivieri e Diao scalpitano - Nel ruolo a fianco di Shpendi, col Sudtirol mister Mignani potrebbe dare un turno di riposo a Blesa e puntare sui ’volti nuovi’ . Come scrive msn.com
Cesena, Bisoli e Magni non recuperano e si è fermato anche Olivieri - Quattro forfait sicuri e un quinto bianconero in dubbio, che sarà valutato durante la rifinitura di questa mattina dallo staff medico del Cesena. Da corriereromagna.it
Cesena, volti nuovi col Palermo. Diao verso il debutto da titolare - Parlare di scontro al vertice alla quinta giornata ha un significato relativo, ma l’idea di ritrovarsi da soli in testa, Modena permettendo (visto che i canarini sono il terzo coinquilino del primo ... Scrive ilrestodelcarlino.it