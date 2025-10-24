cesena contro savena arriva la prima vittoria

La prima partita casalinga della serie D maschile Bcc Romagnolo è coincisa coi primi tre punti della stagione: al MiniPalazzetto, i ragazzi di coach Rizzo contro gli esperti emiliani del Savena Pallavolo, hanno conquistato una vittoria netta soltanto nel numero dei set, dal momento che il 3-0 è stato frutto di parziali tutti giocati fino all’ultimo respiro. E’ ovviamente un ottimo segnale, che va oltre il singolo risultato, dal momento che la squadra è composta da giovani e giovanissimi atleti cresciuti nel vivaio che in questo torneo hanno la possibilità di maturare esperienza e crescere in fretta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

