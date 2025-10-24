Cerca di sfuggire al controllo della PolStrada era irregolare e con precedenti per stalking | espulso dall' Italia
Continuano i controlli, disposti dalla questura, contro l'immigrazione irregolare, con l'identificazione di persone ritenute pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nei giorni scorsi un 33enne di nazionalità albanese, irregolare sul territorio e già noto alle forze dell'ordine per. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Argomenti simili trattati di recente
L’auto (rubata) viaggiava a tutta velocità in A14. Per sfuggire agli agenti ha cercato di imboccare l’uscita di Casalecchio: due occupanti su tre sono fuggiti a piedi nei campi. Nel bagagliaio, una schiera di attrezzi per i furti - facebook.com Vai su Facebook