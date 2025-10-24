Centrosinistra Schlein a Conte | bene su programma lavoriamoci dopo Regionali

Roma, 24 ott. (askanews) – “A proposito proprio di alleanze, ho ascoltato ieri Giuseppe Conte dire che serve un programma condiviso come l’abbiamo costruito in tutte queste coalizioni regionali e ricordo, lo abbiamo presentato in tutte e sette le regioni che che andavano al voto. Benissimo quindi, dal giorno dopo le regionali cominciamo a lavorare insieme a costruire il programma della coalizione progressista per l’Italia e non facciamolo da soli ma facciamolo nel paese con il paese”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine della presentazione di un libro. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it