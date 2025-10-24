Centrosinistra prove tecniche di opposizione Matteo Ricci chiama a raccolta i consiglieri regionali

Anconatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Nella giornata di ieri, giovedì 23 ottobre, l’europarlamentare Matteo Ricci, uscito sconfitto nella corsa alla presidenza della Regione Marche alle elezioni di settembre, ha incontrato i consiglieri regionali di opposizione in vista della prima seduta dell’assemblea legislativa, prevista. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

