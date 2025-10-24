Centrosinistra prove tecniche di opposizione Matteo Ricci chiama a raccolta i consiglieri regionali

ANCONA – Nella giornata di ieri, giovedì 23 ottobre, l’europarlamentare Matteo Ricci, uscito sconfitto nella corsa alla presidenza della Regione Marche alle elezioni di settembre, ha incontrato i consiglieri regionali di opposizione in vista della prima seduta dell’assemblea legislativa, prevista. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

NanoTV. . #Frattamaggiore - #RegionaliCampania2025 Enzo Del Prete è candidato, abbiamo le "prove". L'esponente frattese ha sciolto il nodo con De Luca, andra' con “A Testa Alta” nel listone dell'ex governatore della Campania. #ElezioniRegionali2025 #P - facebook.com Vai su Facebook

Quando comprate il salame al cioccolato pensate ci sia carne? O un bulbo nell’occhio di bue? E sulle Palle di Mozart meglio tacere. Cari politici (di destra e pure di centrosinistra ), se non distinguete un burger vegano da un pezzo di carne, forse è la prova c - X Vai su X

Nel centrosinistra tanti volti nuovi e sensibilità diverse. Come sarà l’opposizione alla Regione? - Un “viaggio” nella composizione dei banchi della minoranza e nelle loro dinamiche. Lo riporta corrieredellacalabria.it

Spese militari, l’opposizione si divide in cinque - Le spese militari dividono il centrodestra e frammentano il centrosinistra, a conferma che sulla questione riarmo le sensibilità restano diverse e soprattutto frastagliate. Come scrive ilgiornale.it

Prove tecniche di unanimità. Sulle force di peacekeeping a Gaza potrebbe formarsi un'inedita maggioranza - Dopo l'auspicio di Meloni, si registrano in Parlamento caute aperture dal Pd, ma anche da M5s e Avs: "Ma la premier deve venire a chiederlo in ... Lo riporta huffingtonpost.it