centro sportivo nei balcani nel ricordo di raffaele

Ci sono progetti umanitari già avviati e un altro da realizzare da parte degli amici, nel ricordo di Raffaele Carlomagno, il tifoso della Pro Patria, scomparso tragicamente nel mese di febbraio di quest’anno a causa dei traumi riportati dopo una caduta nel fossato allo stadio Piola di Novara alla fine della partita. Una delegazione dell’associazione Love Odv, guidata da Stefano Gussoni, e alcuni tifosi della curva della Pro Patria, profondamente legati a “Raffa”, con cui hanno condiviso tanti momenti allo stadio, nei giorni scorsi hanno effettuato un viaggio in Bosnia e Kosovo, per promuovere nuove iniziative in memoria dell’amico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

