Centro Nuoto chiuso i genitori degli atleti non si arrendono | attivata una raccolta fondi

Dopo la chiusura dell’impianto e le spiegazioni del sindaco, ora anche le famiglie di Copparo scendono in campo. Anzi, in vasca. E lo fanno per salvare il Centro Nuoto, attraverso una raccolta fondi aperta a tutti. “Il silenzio della piscina comunale di Copparo pesa come una ferita aperta –. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it