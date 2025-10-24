Centro Nuoto chiuso i genitori degli atleti non si arrendono | attivata una raccolta fondi
Dopo la chiusura dell’impianto e le spiegazioni del sindaco, ora anche le famiglie di Copparo scendono in campo. Anzi, in vasca. E lo fanno per salvare il Centro Nuoto, attraverso una raccolta fondi aperta a tutti. “Il silenzio della piscina comunale di Copparo pesa come una ferita aperta –. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Chiarimenti situazione Piscine Comunali Invernali ( non più rimandabili ) 1) La Certificazione provvisoria di idoneità statica a firma Ing. Paolo Cardelli datata 3 Aprile 2025 e valida anni 1 è stata consegnata al Centro Nuoto Montecatini a mezzo Pec il 05/09/20 - facebook.com Vai su Facebook
Centro nuoto appeso ad un filo: "La piscina rischia di chiudere" - Copparo, sos della società che gestisce l’impianto ormai da 40 anni: "Situazione finanziaria grave. Secondo msn.com