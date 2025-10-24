Centro Nuoto chiuso i genitori degli atleti non si arrendono | attivata una raccolta fondi

Ferraratoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la chiusura dell’impianto e le spiegazioni del sindaco, ora anche le famiglie di Copparo scendono in campo. Anzi, in vasca. E lo fanno per salvare il Centro Nuoto, attraverso una raccolta fondi aperta a tutti. “Il silenzio della piscina comunale di Copparo pesa come una ferita aperta –. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

centro nuoto chiuso genitoriCentro nuoto appeso ad un filo: "La piscina rischia di chiudere" - Copparo, sos della società che gestisce l’impianto ormai da 40 anni: "Situazione finanziaria grave. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Centro Nuoto Chiuso Genitori