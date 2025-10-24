di Patrizia Villa Sono qui mamma. Celata fra i cuscini, la mano avvinghiata a quella fredda di cugina. Intorno rombi, fuoco e rumore. Belve sul confine della nuda steppa ardente imbracciano fucili, forti di rabbia e rancore. Sono qui mamma, ti chiamo sul filo della voce. E tu piangi le lacrime che non trovavi rotolano fra singhiozzi nascosti per non farmi spaventare. Sono qui mamma, manda qualcuno se non puoi venire. Tenderò comunque le mie braccia per poterti di nuovo accarezzare. Ho paura mamma. Le mezzelune rosse non mi scorgono gli occhi scuri mi guatano. Predatori frugano fra le rovine. Annusano il mio piccolo cuore lo avvertono gemere e pregare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cento voci per Gaza: una poesia per la piccola Hind Rajab