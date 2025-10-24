Cento medici musicisti per un concerto straordinario a Santa Maria Maggiore
Bergamo. La Basilica di Santa Maria Maggiore, in Città Alta, sabato 8 novembre, alle ore 21.00 con ingresso libero e gratuito, sarà la cornice suggestiva di una straordinaria iniziativa che avrà come protagonista un’orchestra unica nel suo genere, attiva da oltre vent’anni: la Süddeutsches Ärzte-Orchester. Formazione unica perché composta da un centinaio di medici tedeschi, che insieme ai cantanti del Süddeutscher Ärzte-Chor eseguiranno musiche di Ponchielli, dando vita ad un concerto di beneficenza in favore della sezione bergamasca della Lilt, la Lega italiana per la Lotta contro i Tumori di Bergamo onlus. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il centro del cassinate è stato la cornice di una domenica di solidarietà e consapevolezza dedicata alla salute femminile. Oltre cento partecipanti tra cittadini, medici, amministratori e associazioni hanno riempito le strade del paese con il colore e la forza della - facebook.com Vai su Facebook
Flash mob in 100 ospedali per i medici palestinesi. Sono 1677 i sanitari uccisi a Gaza #ANSA https://ansa.it/sito/videogallery/italia/2025/10/02/flash-mob-in-100-ospedali-per-i-medici-palestinesi_e6a31e9b-4326-45c6-824d-4c5a5cc92c54.html… - X Vai su X
Medici-musicisti da tutto il mondo oggi in concerto a Palermo - Un concerto di beneficenza che servirà a raccogliere fondi per sconfiggere la poliomelite in Afghanistan e Pakistan, i due ultimi Paesi in cui la malattia è ancora endemica. Lo riporta ansa.it
I medici musicisti sul palco per beneficenza - 30 si terrà il concerto dei medici musicisti "Annata 85, canzoni d’autore"... Segnala lanazione.it
Cento musicisti a Casamari per il concerto di fine anno - Tradizionale Concerto di fine anno in grande stile nell'abazia di Casamari lunedì 30 dicembre alle ore 18. Da ilmessaggero.it