cento medici musicisti per un concerto straordinario a santa maria maggiore

Bergamo. La Basilica di Santa Maria Maggiore, in Città Alta, sabato 8 novembre, alle ore 21.00 con ingresso libero e gratuito, sarà la cornice suggestiva di una straordinaria iniziativa che avrà come protagonista un’orchestra unica nel suo genere, attiva da oltre vent’anni: la Süddeutsches Ärzte-Orchester. Formazione unica perché composta da un centinaio di medici tedeschi, che insieme ai cantanti del Süddeutscher Ärzte-Chor eseguiranno musiche di Ponchielli, dando vita ad un concerto di beneficenza in favore della sezione bergamasca della Lilt, la Lega italiana per la Lotta contro i Tumori di Bergamo onlus. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

