Omicidio Mattarella, arrestato per depistaggio l’ex questore di Genova ilsecoloxix.it
Chiara Francini, Laura Chiatti, Antonia Liskova e Jun Ichikawa vanno on the road all'inseguimento di uno ... iodonna.it
Berrettini si arrende alla stanchezza: in semifinale a Vienna va De Minaur. Potrebbe trovare Sinner gazzetta.it
Espanyol–Elche: preview, probabili formazioni e pronostico sport.periodicodaily
Novena delle Anime Sante del Purgatorio per sbloccare ogni situazione: primo giorno lalucedimaria.it
Il ritorno di Tiziano Ferro: Il nuovo album dal titolo “Sono un Grande” metropolitanmagazine
Consorzio Vino Chianti: “Ingresso del Chianti Rufina nella Global Ava è nuovo traguardo"
Firenze, 24 ottobre 2025 - “È una notizia che ci rende orgogliosi, perché rappresenta un riconoscime... ► lanazione.it
“Carlo ha fatto da padre e da madre. Non ho ricordi di Natali a tavola in famiglia”: parla Katia Ancelotti
Sono subite diventate virali le sue frasi sul ct Gennaro Gattuso: “Non si sono più sentiti, nè vist... ► ilfattoquotidiano.it
Miastenia grave, a Milano la danza accende riflettori sulla patologia
(Adnkronos) – La danza come strumento per superare i limiti imposti dal dolore. Dal 24 al 26 ottobre... ► periodicodaily.com
Pamela Camassa ha già un nuovo fidanzato? Dopo Filippo Bisciglia, ecco Stefano (non è De Martino)
La loro storia d’amore sembrava indissolubile, eppure anche per Pamela Camassa e Filippo Bisciglia ... ► donnapop.it
Al Museo di Santa Giulia il Día de los Muertos: Brescia celebra la memoria e il dialogo tra culture
Un altare di fiori, colori e memoria trasformerà gli spazi del Museo di Santa Giulia in un ponte i... ► bresciatoday.it
Corea del Nord, Kim partecipa alla cerimonia di inaugurazione di un museo: folla in festa
La televisione di Stato della Corea del Nord KRT ha diffuso alcune immagini che mostrano il leader K... ► tgcom24.mediaset.it
La verità di Zambon e il tassello che manca all'asse Oms Cina
Anche Giulio Valesini di Report, in commissione Covid, ha dovuto ammettere che la Cina ha mentito e ... ► ilgiornale.it
Pensioni 2026, perché il Governo ‘taglia’ sulle pensioni (stop opzione donna e Quota 103)?
In questi giorni si é scoperto che effettivamente n Legge di Bilancio ci sarà poco o nulla relativa... ► pensionipertutti.it
Napoli Inter, piove sul bagnato a Castel Volturno! Si ferma anche Meret, c’è frattura: il comunicato
di Redazione Inter News 24Napoli Inter, piove sul bagnato a Castel Volturno! Si ferma anche Meret, c... ► internews24.com
Massino Visconti, riapre l’ufficio postale
Riapre al pubblico l’ufficio postale di Massino Visconti.Sono terminati nella sede, infatti, gli i... ► novaratoday.it
Napoli, si ferma anche Meret. Frattura del secondo metatarso del piede
Il Napoli continua ad avere problemi. Dopo il no di Hojlund che non recupera per la sfida contro l’... ► ilnapolista.it
Influenza, Baldo (UniPd): “Da vaccini adiuvati risposta più robusta e duratura per i fragili”
(Adnkronos) – "I vaccini adiuvati e potenziati offrono una risposta immunitaria più robusta e duratu... ► periodicodaily.com
Nothing Phone (3a): design iconico e prestazioni top a meno di 290€ su Amazon
Nothing Phone (3a) in offerta su Amazon a 286€ invece di 349€. Display AMOLED 6,77" 120Hz, Snapdra... ► tuttoandroid.net
Torna in guardaroba il tessuto gessato (per lei)
Sotto forma di blazer, di gilet, completo donna e anche abito: il gessato torna nel guardaroba femm... ► iodonna.it
LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2025 in DIRETTA: pochi minuti al via della terza giornata
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.49 Nel chilometro da fermo proverà a stupire tutti Mat... ► oasport.it
Pamela Genini, oggi l’ultimo saluto, l’entrata della bara su L’ultimo dei Mohicani
Oggi a Strozza, nel Bergamasco, si sono tenuti i funerali di Pamela Genini morta a 29 anni a causa ... ► ildifforme.it
“Fuori dalla Casa”. Grande Fratello, bruttissima notizia per il concorrente: finisce malissimo
Cresce l’attesa per la nuova puntata del Grande Fratello 19, in onda lunedì sera su Canale 5, quand... ► caffeinamagazine.it
Verso la riapertura le due stazioni ecologiche di Ravenna: ma nel forese e nei lidi arrivano nuove chiusure
Il vasto programma di ammodernamento delle stazioni ecologiche nel comune di Ravenna, promosso dal... ► ravennatoday.it
Lotta alla povertà: le armi (scariche) dell’Ue e il ruolo dell’Italia
Nel suo discorso “State of the Union” del mese scorso, la presidente della Commissione europea Ursu... ► tpi.it
Flachi: «Italia? Gattuso il ct giusto. Per lo scudetto ecco la mia favorita, mentre Fiorentina e Samp…» – ESCLUSIVA
Francesco Flachi in esclusiva, dalla sua favorita per la lotta scudetto alle difficoltà di Atalanta... ► calcionews24.com
Londra, Zelensky a Downing Street: incontro con la Coalizione dei Volenterosi
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato accolto a Downing Street dal primo ministro britann... ► tgcom24.mediaset.it
Trump vuole portare le trivelle nell'Alaska incontaminata e usare l'Artico come serbatoio di potere
Donald Trump rilancia le trivellazioni nell’Arctic national wildlife refuge, in Alaska. Tra supremaz... ► wired.it
Cosa cambia per Musetti con l’eliminazione di Auger Aliassime a Basilea: ATP Finals sempre più vicine
Il canadese Felix Auger-Aliassime ha perso il primo set per 6-3 contro lo spagnolo Jaume Munar in o... ► oasport.it
aizoOn: 20 anni e agenda 2045 per un futuro sostenibile e etico
(Adnkronos) – aizoOn Technology & Consulting ha celebrato i suoi vent'anni di attività con un ev... ► periodicodaily.com
Prima candelina per il Polo per l’infanzia dell’Università di Parma
Primo compleanno per il Polo per l’infanzia dell’Università di Parma, che oggi ha metaforicamente ... ► parmatoday.it
Ora legale, “oltre 90 milioni di euro risparmiati e 145mila tonnellate di Co2 evitate”
Arriva il cambio dell’ora e secondo i dati di Terna, la società che gestisce la rete di trasmission... ► ilfattoquotidiano.it
Napoli, alta tensione in vista della sfida di Champions: vietata la vendita dei biglietti ai residenti di Bergamo
Rischio elevato di disordini per il match di Champions League Napoli – Eintracht Francoforte The po... ► lidentita.it
Ci sono 5,6 milioni di euro per finanziare 118 progetti per i giovani in tutta la Lombardia
Potenziato il bando per progetti dedicati ai giovani in Regione Lombardia: ne saranno finanziati 1... ► milanotoday.it
Un fumetto che riscopre la storia e l'identità della città, presentato il progetto "Find Me"
Arte, inclusione e identità cittadina in un unico slogan: Find Me. Il progetto è stato presentato ... ► messinatoday.it
Napoli Eintracht, il Prefetto vieta i biglietti ai residenti nella provincia di Bergamo
Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha vietato la vendita dei biglietti ai residenti nella prov... ► ilnapolista.it
Influenza, Amodio (UniPa): “Vaccino prodotto su cellule più efficace nei bambini”
(Adnkronos) – "Un bambino su 5 in più può essere protetto grazie al vaccino antinfluenzale prodotto ... ► periodicodaily.com
Basket femminile: Schio affronta in casa Brixia, Venezia impegnata in trasferta a Tortona
La Serie A1 di basket femminile è pronta a vivere nel weekend la sua quarta giornata. Dopo le prime... ► oasport.it
Si riavvicina la riapertura della biblioteca “Cionini”, terminati i lavori
Dopo quasi un anno di lavoro Sassuolo si appresta a riabbracciare la Biblioteca Cionini, completam... ► modenatoday.it
La lunga attesa è terminata: Alessandro Di Paolo entra ufficialmente nell'Ssc Ancona attraverso la "Romana Film"
ANCONA – Dopo mesi di attesa, chiacchiericcio, conferme a mezza bocca e tanto temporeggiare adesso... ► anconatoday.it
Ora solare, neurologo Barbanti: “Lunedì dopo cambio meno infarti, sonno cura più potente”
(Adnkronos) – Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre tornerà l'ora solare, regalandoci 60 p... ► periodicodaily.com
Sorteggio ATP Parigi 2025 oggi: orario e teste di serie. Sarà ancora Alcaraz Sinner?
Si svolgerà tra qualche ora il sorteggio dell’ATP di Parigi, ultimo Masters 1000 della stagione. Il... ► oasport.it
Omicidio Mattarella, arrestato per depistaggio l’ex questore di Genova | Foto e reazioni
Filippo Piritore era stato questore di Genova dal 2010 al 2011: oggi è accusato di aver fatto spari... ► ilsecoloxix.it
Infermieri dall’Uzbekistan per gli Ospedali in Lombardia, Fontana risponde alle perplessità dei cittadini
In Lombardia i primi 10 infermieri dall’Uzbekistan, le perplessità dai social e la replica del presi... ► ilnotiziario.net
Piazza Grande ritrova il suo “Petrone”: installata la nuova copia della storica colonna
Si è conclusa oggi l’installazione della nuova copia del “Petrone”, conosciuto anche come “Colonna ... ► lortica.it
Moggi durissimo: «La Juventus non fa paura a nessuno ed è diventata una stazione per allenatori. Non è Tudor che deve lamentarsi del calendario ma…»
di Redazione JuventusNews24Moggi durissimo: «La Juventus non fa paura a nessuno ed è diventata una s... ► juventusnews24.com
Papa:si tende a rifiutare il matrimonio
15.36 "Non possiamo ignorare che si tenda a rifiutare il matrimonio"."Siamo chiamati a sostenere e ... ► televideo.rai.it
Commemorazione dei defunti: misure straordinarie per agevolare la fruizione dei cimiteri
ADE S.p.A. ed il Comune di Parma hanno predisposto tutte le misure volte a migliorare l'accoglienz... ► parmatoday.it
Influenza, Tafuri (UniBa): “Effetto domino su cronici, ora rete vaccinale e alert basati su Ia”
(Adnkronos) – L'influenza stagionale non è solo un fastidio di stagione, ma un vero e proprio 'trigg... ► periodicodaily.com
Napoli, nuovo stop per Meret: frattura del secondo metatarso del piede destro
Napoli, nuovo stop per Meret: frattura del secondo metatarso del piede destro"> Sfortuna senza f... ► napolipiu.com
Grey’s Anatomy 22: l’atteso ritorno di una star scuote il Grey Sloan nel nuovo promo
Le nuove immagini della prossima stagione della longeva serie medical svela il ritorno di un persona... ► movieplayer.it
Samsung prepara un sistema di notifiche più intelligente per la One UI 8.5
Sembra che Samsung stia lavorando a una nuova gestione avanzata delle notifiche per la prossima ve... ► tuttoandroid.net
Pioli, continuano le polemiche: “Col Milan abbiamo preso gol perchè il capitano non c’era”
Le polemiche dell'ex allenatore del Milan, Stefano Pioli, continuano a non placarsi: le parole dell'... ► pianetamilan.it
Serie B 2025/26 Diretta LaB Channel 9a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (Prime Video / OneFootball)
Questi sono solo alcuni temi che introducono la 9a giornata della Serie BKT 2025-2026 in onda su LAB... ► digital-news.it
Aeroporto di Orio, scatta l’orario invernale: 107 destinazioni in 38 Paesi
La stagione invernale dell’aeroporto di Orio al Serio, dal 26 ottobre 2025 al 28 marzo 2026, compre... ► bergamonews.it
Stefano De Martino ‘canta’ Emma ad Affari Tuoi: la reazione della cantante
(Adnkronos) – Stefano De Martino torna a sorprendere. Nel corso della puntata di Affari Tuoi andata ... ► periodicodaily.com
Furto nel negozio di abbigliamento, una donna in arresto: nell'auto refurtiva pari a 5mila euro
Ieri la Polizia di Stato del commissariato di Faenza ha tratto in arresto una donna che è accusata... ► ravennatoday.it
San Francisco, in centinaia in piazza contro la politica sull'immigrazione di Trump
Centinaia di persone in piazza a San Francisco per una marcia e una manifestazione contro la politic... ► tgcom24.mediaset.it
Il SIULM Marina “Marinai e Finanziaria: il Governo consideri i militari con i fatti”
Tarantini Time QuotidianoSi rincorrono notizie non soddisfacenti in merito alla manovra finanziaria... ► tarantinitime.it
Tumore al seno, ad Arezzo la Asl promuove la conoscenza del percorso di diagnosi e cura
Arezzo, 24 ottobre 2025 – Nel mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, la Asl Toscana sud... ► lanazione.it
Napoli, dog sitter trascina cane in bici per 6 km: denuncia
A San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli, un uomo a bordo di un e-bike ha trascinato un c... ► tg24.sky.it
Brentford Liverpool (sabato 25 ottobre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Serata di gala nell’ovest londinese per l’arrivo dei campioni in carica del Liverpool al Gtech Comm... ► infobetting.com
"Ci vuole fegato", l'incontro sulla salute
Sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione e ricordare che la salute è il risult... ► triesteprima.it
Pio Esposito o Bonny con Lautaro contro il Napoli? Chivu spiega tutto: ecco che gerarchia ha in mente in attacco
di Redazione Inter News 24Pio Esposito o Bonny con Lautaro contro il Napoli? Chivu spiega tutto: ecc... ► internews24.com
Concerti, parola di La Ferlita: "Messina ha il palazzetto più importante"
I Negramaro sempre al Palarescifina anche stasera e domani, Renato Zero e Gigi D'Alessio in primav... ► messinatoday.it
Quale città migliore di Milano per ospitare i mondiali dei taglialegna
A Milano non ci sono solo il calcio (con il Milan, l’Alcione e l’Inter), il basket (con l’Olimpia/E... ► ilfoglio.it
Guida turistica morta al Colosseo, carabinieri rintracciano i familiari
(Adnkronos) – I carabinieri del Comando Piazza Venezia, a seguito dell’intervento del 19 agosto all’... ► periodicodaily.com
Incidente mortale lungo la Tiburtina: chiuso un tratto ad Avezzano
Una persona è deceduta in un incidente stradale che nel primo pomeriggio di venerdì 24 ottobre si ... ► chietitoday.it