Censimento Istat a Lecco | coinvolte quasi 1.700 famiglie in tre diverse indagini

Sono quasi 1.700 le famiglie e i cittadini lecchesi chiamati a partecipare al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni in corso in questi giorni. Il Comune di Lecco collabora con l'Istituto nazionale di statistica alla raccolta dei dati attraverso tre diverse indagini che. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

