Cena di socializzazione tra libertà e filosofie alimentari

Mettete via i tablet e spegnete i computer: anche se è arrivato l'autunno, non mancano le occasioni di divertimento e socializzazione nella "Grande Mela Italiana" e noi abbiamo giusto l'evento che fa per voi! Che siate amanti della carne o del pesce, che siate vegani o vegetariani, o che siate. 🔗 Leggi su Milanotoday.it