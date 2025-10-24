Cena di socializzazione tra libertà e filosofie alimentari

Milanotoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mettete via i tablet e spegnete i computer: anche se è arrivato l'autunno, non mancano le occasioni di divertimento e socializzazione nella "Grande Mela Italiana" e noi abbiamo giusto l'evento che fa per voi! Che siate amanti della carne o del pesce, che siate vegani o vegetariani, o che siate. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Lonato: cena di socializzazione - Una serata dedicata a chi ama conoscere persone nuove cenando in compagnia. Lo riporta bresciatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Cena Socializzazione Libert224 Filosofie