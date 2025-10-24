Cefalù assegnato un budget all' ospedale Giglio per potenziare la mobilità attiva

Palermotoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incremento di budget per 1,2 milioni di euro, per il 2025, è stato assegnato dall’assessorato regionale alla Salute alla Fondazione Giglio di Cefalù per il potenziamento della mobilità attiva nelle prestazioni di urologia, ortopedia e chirurgia della colonna.L’accordo è stato sottoscritto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Cefal249 Assegnato Budget Ospedale