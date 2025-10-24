C’è un cavallo nel cielo di Padova | la statua del Gattamelata smontata e restaurata La maxi-operazione sulla prima grande scultura di Donatello
Ci sono voluti solo 80 minuti per far “scendere” da cavallo Erasmo da Narni, detto Il Gattamelata, e posizionarlo sulla speciale struttura “a sella” che lo sosterrà per i prossimi mesi. E chissà se il capolavoro di Donatello tornerà mai all’aperto, nella posizione che occupa da quasi sei secoli. A Padova, di fronte alla Pontificia Basilica di Sant’Antonio, è iniziata la fase operativa della delicata e complessa operazione di restauro della prima grande scultura in bronzo realizzata tra il 1447 e il 1453 da Donatello, su commissione della famiglia del condottiero, con l’avallo del Senato della Repubblica Veneta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
