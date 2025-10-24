C' è stato un altro tentativo di suicidio nel carcere minorile Beccaria
Un altro tentato suicidio non denunciato all'interno del carcere minorile di Milano intitolato a Cesare Beccaria. A denunciarlo è il consigliere regionale di Patto Civico, e fondatore dei ‘Sentinelli’, Luca Paladini, che nel pomeriggio di venerdì 24 ottobre ha eseguito un sopralluogo a sorpresa. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
