C' è stato un altro tentativo di suicidio al carcere minorile Beccaria

Un altro tentato suicidio non denunciato all'interno del carcere minorile di Milano intitolato a Cesare Beccaria. A denunciarlo è il consigliere regionale di Patto Civico, e fondatore dei ‘Sentinelli’, Luca Paladini, che nel pomeriggio di venerdì 24 ottobre ha eseguito un sopralluogo a sorpresa. 🔗 Leggi su Milanotoday.it