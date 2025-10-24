C’è qualcuno nascosto dentro a un letto | poliziotti entrano in un supermercato e avvistano una figura nascosta è un ladro seriale Il momento dell’arresto – VIDEO
È stato trovato nascosto dentro a un letto il ladro seriale Billy Bird, 27 anni, arrestato dopo una serie di furti compiuti tra Faversham e Ashford, nel Kent. La scena è stata ripresa dalle body-cam degli agenti della polizia del Kent, che hanno diffuso il video dell’operazione. Gli agenti, entrati in un’abitazione di Whiting Crescent il 5 settembre, si sono accorti della presenza dell’uomo in un insolito nascondiglio. Nel filmato si sente un poliziotto dire: “ C’è qualcuno nascosto dentro un letto in questo momento “. Un altro agente chiede: “Come facciamo a tirarti fuori da lì?”. E ancora: “Cosa è meglio fare, lo solleviamo o esci tu?”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
