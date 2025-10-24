C' è l' accordo fra maggioranza e opposizione via libera in Consiglio allo statuto della Città metropolitana

Approvato lo statuto della Città metropolitana. Il via libera è arrivato oggi in Consiglio dopo una seduta in cui la maggioranza di centrodestra e la minoranza di centrosinistra hanno lavorato in sinergia, votando all'unanimità quasi tutti gli emendamenti. Solo due modifiche al testo sono passate. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

