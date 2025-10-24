C’è il record di abbonamenti | Il teatro è come un motore e non solo uno spazio scenico

Ilrestodelcarlino.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando parla del teatro dell’Aquila Micol Lanzidei si emoziona, è come se parlasse di una creatura viva, che profuma di buono e di antico, che diffonde cultura. Da cinque anni alla guida del settore cultura, si prepara alle prossime elezioni e proprio quello dal teatro è il congedo che la commuove di più. Parla felice di un record di abbonamenti, ben 1200 persone hanno scelto di seguire tutta la stagione teatrale, erano poco più di 930 solo due anni fa: "Questa del teatro è una realtà che mi porterò nel cuore sempre. Teatro che è molto di più di un semplice spazio scenico, è centro vivo di relazione e di identità, non solo contenitore di spettacoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

