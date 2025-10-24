C’è il record di abbonamenti | Il teatro è come un motore e non solo uno spazio scenico
Quando parla del teatro dell’Aquila Micol Lanzidei si emoziona, è come se parlasse di una creatura viva, che profuma di buono e di antico, che diffonde cultura. Da cinque anni alla guida del settore cultura, si prepara alle prossime elezioni e proprio quello dal teatro è il congedo che la commuove di più. Parla felice di un record di abbonamenti, ben 1200 persone hanno scelto di seguire tutta la stagione teatrale, erano poco più di 930 solo due anni fa: "Questa del teatro è una realtà che mi porterò nel cuore sempre. Teatro che è molto di più di un semplice spazio scenico, è centro vivo di relazione e di identità, non solo contenitore di spettacoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
La Paffoni Fulgor vuole dire semplicemente... GRAZIE ai tifosi, che hanno sottoscritto 396 abbonamenti: record storico per la nostra società, con un aumento di 25 rispetto alla scorsa stagione GRAZIE alle famiglie che ci stanno dimostrando una fiducia incredi - facebook.com Vai su Facebook
C’è il record di abbonamenti: "Il teatro è come un motore e non solo uno spazio scenico" - 200 persone che hanno scelto di seguire tutta la stagione: "Confermata la terza recita, una scommessa andata bene". Riporta ilrestodelcarlino.it
“In Luce”, record abbonamenti per la nuova stagione del Teatro Mancinelli - NewTuscia – ORVIETO – La nuova stagione teatrale del Teatro Mancinelli, intitolata “In Luce”, si apre sotto i migliori auspici. Si legge su newtuscia.it
Al via la campagna abbonamenti del Teatro Morlacchi - Tra i grandi protagonisti Vinicio Marchioni, Anna Valle, Silvio Orlando, Stefano Massini, ... Riporta ansa.it